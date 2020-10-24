Adıyaman'da sahte diş hekimi operasyonu: 1 gözaltı
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Adıyaman'da sahte diş hekimi operasyonu: 1 gözaltı

24.10.2020 19:28 | Son Güncelleme: 24.10.2020 19:32
Adıyaman'da sahte diş hekimi operasyonu: 1 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince ruhsatsız çalıştırılan diş muayenehanesine düzenlenen operasyonda sahte diş hekimi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince ruhsatsız çalıştırılan diş muayenehanesine düzenlenen operasyonda sahte diş hekimi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenipınar Mahallesi'nde bir diş muayenehanesinin kaçak olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda diploması bulunmayan sahte diş hekimi M.A., gözaltına alındı. İş yeri de İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından mühürlendi.


Adıyaman'da sahte diş hekimi operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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