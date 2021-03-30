Adıyaman'da sahte banknot ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman'da sahte banknot ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman'da sahte banknot ele geçirildi

Adıyaman'da polis ekipleri bir şahsın evinde yaptıkları aramada 11 adet 200'lük sahte banknot ele geçirdi.

Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu
Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu
Kaçırıldığını zanneden koronalı hasta ekiplere zor anlar yaşattı
Kaçırıldığını zanneden koronalı hasta ekiplere zor anlar yaşattı

Adıyaman'da polis ekipleri bir şahsın evinde yaptıkları aramada 11 adet 200'lük sahte banknot ele geçirdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte para dağıtan şüphelilerin tespitine ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma yaptı. M.E.K isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 11 adet sahte olduğu değerlendirilen 200 TL'lik banknotlar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Türkan Şoray Merve Dizdar Bahar Candan Burcu Biricik
Spor Can Bartu Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da sahte banknot ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 10:41:01. #1.14#
title