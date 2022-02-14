Adıyaman'da sahte alkol operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da sahte alkol operasyonu

AA, Orhan Pehlül - Güncel
 - Güncelleme:
Adıyaman'da sahte alkol operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri kentte sahte alkol yapıldığı bilgisi aldı.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda çok sayıda sahte alkol ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Alkol, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title