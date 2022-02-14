Adıyaman'da sahte alkol operasyonu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri kentte sahte alkol yapıldığı bilgisi aldı.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda çok sayıda sahte alkol ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.