Adıyaman'da sağlık ekipleri, kardan yolu kapanan evdeki hastayı kucağında taşıdı - Haberler
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Adıyaman'da sağlık ekipleri, kardan yolu kapanan evdeki hastayı kucağında taşıdı

Adıyaman'da sağlık ekipleri, kardan yolu kapanan evdeki hastayı kucağında taşıdı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da sağlık ekipleri, yoğun kar nedeniyle evinin yolu kapanan hasta adamı, kucağında ambulansa taşıdı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sağlık ekipleri, yoğun kar nedeniyle evinin yolu kapanan hasta adamı, kucağında ambulansa taşıdı.

Alitaşı Mahallesi'nde iç kanama şüphesi yaşayan Mehmet Nuri Çalışkan'ı yoğun kar nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Mahalleye giden ekipler, yolun kapalı olması nedeniyle ambulansla hastanın evine kadar ilerleyemeyince kalan kısmı yürüdü.

Hastaya evinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra adamı kucağında yaklaşık 500 metre taşıyarak yol kenarında bekletilen ambulansa ulaştırdı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çalışkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Nuri Çalışkan, Adıyaman, 112, kar, Güncel, Haber

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