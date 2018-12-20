Adıyaman'da Sağanak, Yolları Göle Çevirdi

Adıyaman'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Zemin katlardaki bazı evler ve işyerlerini de su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte geç saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ulaşımın aksadığı araçların güçlükle ilerlediği kentteki yollar, su birikintileri nedeniyle göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki ev ve işyerlerine doldu. Baskının yaşandığı kentte bir çok noktada yağmurun şiddetiyle lagar kapakları yerinden çıktı. Kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar zorluk yaşarken yaklaşık 1 saat etkili yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynak: DHA