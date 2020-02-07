Adıyaman'da sağanak ve dolu
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Adıyaman'da sağanak ve dolu

Adıyaman'da etkili olan sağanak ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

07.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:52
Adıyaman'da sağanak ve dolu

'da etkili olan sağanak ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Kent merkezinde yaklaşık bir saat süren sağanak ve dolu sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.


Bazı vatandaşlar, saçak altlarına ve otobüs duraklarına sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

Gök gürültüsünden korkan bazı vatandaşlar da kapalı mekanlara girmeye çalıştı.

Kaynak: AA
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