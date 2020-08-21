Adıyaman'da sağanak etkili oldu
Adıyaman'da sağanak etkili olduADIYAMAN'da, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
21.08.2020 19:32 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:11
Adıyaman'da sağanak etkili oldu
ADIYAMAN'da, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentte etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara girerek kendilerini korumaya çalıştı. Trafikteki sürücüler de su birikintileri nedeniyle hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.
Kaynak: DHA