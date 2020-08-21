Adıyaman'da sağanak etkili oldu
ADIYAMAN'da, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
21.08.2020 19:04 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:11
ADIYAMAN'da, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.
- Adıyaman
Akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentte etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara girerek kendilerini korumaya çalıştı. Trafikteki sürücüler de su birikintileri nedeniyle hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.
- Adıyaman
Kaynak: DHA