Adıyaman'da saat 21.00'da İstiklal Marşı coşkusu
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23 Nisan, Adıyaman, Haber

Adıyaman'da saat 21.00'da İstiklal Marşı coşkusu

Adıyaman'da saat 21.00'da İstiklal Marşı coşkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 21.00'da Adıyaman'da vatandaşlar İstiklal Marşı coşkusu yaşadı.

24.04.2020 00:10 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:12
Adıyaman'da saat 21.00'da İstiklal Marşı coşkusu

Adıyaman'da saat 21.00'da İstiklal Marşı coşkusu

ADIYAMAN - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 21.00'da Adıyaman'da vatandaşlar İstiklal Marşı coşkusu yaşadı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da balkonlarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu vardı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı zırhlı ve resmi araçlar kent merkezinde konvoy yaptı. Balkonlarını Tük Bayrakları ve balonlarla süsleyen vatandaşlar, saat 21.00 öncesinde müzik eşliğinde balkonlarında eğlendi. Şarkılar ve marşlar söyleyen vatandaşlar, saat 21.00'ı gösterdiğinde her bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Adıyamanlı vatandaşlar korona virüsten dolayı 23 Nisanı ilk defa bu şekilde farklı duygular ile yaşadıklarını belirterek, hem gururlandıklarını hem de duygulandıklarını dile getirdi.

Adıyaman'da saat 21.00'da İstiklal Marşı coşkusu

Kaynak: İHA

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