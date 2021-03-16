Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
16.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:59
Adıyaman'da asayiş uygulamasında 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve mermi ele geçirildi.
Adıyaman'da asayiş uygulamasında 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve mermi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında durumundan şüphelendiği şüphelilerin ev ve üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül