Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi
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Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi

11.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:36
Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi

Adıyaman'da ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 14 mermi ele geçirildi.

Adıyaman'da ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 14 mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı kırsalda yaptıkları devriye esnasında durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 14 mermi ve kurusıkıdan çevrilme tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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