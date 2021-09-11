Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde durdurulan arabada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde durdurulan arabada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen H.K. kontrolündeki aracı Dağdeviren yolunda durdurdu.
Ekipler, arabada yaptıkları aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.K. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri