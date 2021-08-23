Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yol kenarında taşlar arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yol kenarında taşlar arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanında yol kenarında oturan kişinin durumundan şüphelenmesi üzerine üst ve çevre araması yaptı.

Ekipler şüphelinin yan tarafında ki taşlar arasına gizlenmiş, tabanca ile 2 şarjör ve 75 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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