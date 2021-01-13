Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
13.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:30
Adıyaman'ın Kahta ve Gerger ilçelerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Adıyaman'ın Kahta ve Gerger ilçelerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçelerde devriye yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu.
Ekipler, şüphelilerin üst aramasında, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 12 tabaca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 30 av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül