Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

13.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:30
Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adıyaman'ın Kahta ve Gerger ilçelerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adıyaman'ın Kahta ve Gerger ilçelerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçelerde devriye yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu.

Ekipler, şüphelilerin üst aramasında, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 12 tabaca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 30 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Hulusi Akar Fikri Sağlar Muharrem İnce
Magazin Ivana Sert Ajda Pekkan Cemal Hünal Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 10:30:44. #1.15#
title