Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
11.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:37
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Eskikent köyünde, 2 kişi üzerinde tabanca olduğu bilgisi alındı.
Ekipler, şüphelilerin üst aramasında, 2 ruhsatsız tabanca ile 38 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül