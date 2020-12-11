Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

11.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:37
Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Eskikent köyünde, 2 kişi üzerinde tabanca olduğu bilgisi alındı.

Ekipler, şüphelilerin üst aramasında, 2 ruhsatsız tabanca ile 38 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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