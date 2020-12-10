Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
10.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:38
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Narince köyünde, 3 kişi üzerinde tabanca olduğu bilgisi alındı.
Ekipler, şüphelilerin üst aramasında, 3 ruhsatsız tabanca ile 100 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya