Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

10.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:38
Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Narince köyünde, 3 kişi üzerinde tabanca olduğu bilgisi alındı.

Ekipler, şüphelilerin üst aramasında, 3 ruhsatsız tabanca ile 100 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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