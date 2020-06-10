Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Adıyaman'da durumundan şüphelenilen iki kişide ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
10.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:54
Adıyaman'da durumundan şüphelenilen iki kişide ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelendiği iki kişiyi durdurdu.
Ekipler, şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA