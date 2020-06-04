Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Adıyaman'da yapılan denetimde 3 ruhsatsız tabanca ve 29 mermi ele geçirildi.
04.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:41
Adıyaman'da yapılan denetimde 3 ruhsatsız tabanca ve 29 mermi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde çalışma başlattı.
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları iki şüphelinin üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca ve 29 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA