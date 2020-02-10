Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adıyaman'da bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

10.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:36
Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

'da bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

Ekipler, şüphelilerin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan S. A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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