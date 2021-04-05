Adıyaman'da ruhsatsız hafif makinalı tüfek ele geçirildi
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Adıyaman'da ruhsatsız hafif makinalı tüfek ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da ruhsatsız hafif makinalı tüfek ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen silah kaçakçılık operasyonunda hafif makinalı tüfek ele geçirildi.

Adıyaman'da düzenlenen silah kaçakçılık operasyonunda hafif makinalı tüfek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında ruhsatsız hafif makinalı tüfek olduğu bilgisi aldı.

Ekipler, baraj kenarında bir kişinin silahını temizlediği esnada hafif makinalı tüfek ile 8 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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