Adıyaman'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
Adıyaman'da şüpheli bulunan otomobilde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Adıyaman'da şüpheli bulunan otomobilde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.Ö. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.