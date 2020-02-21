Adıyaman'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
Adıyaman'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
21.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:00
Adıyaman'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Ekipler otomobil içerisinde yaptıkları aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli M.Ö. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA