Adıyaman'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
Adıyaman'da durdurulan otomobilde ruhsatız av tüfeği ele geçirildi.
Adıyaman'da durdurulan otomobilde ruhsatız av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli kişi ve araçlar üzerinde çalışma başlattı.
Ekipler kent merkezinde durumundan şüphelendiği 02 AN 119 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.F. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.