Adıyaman'da Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu
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Adıyaman'da Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yerleşim alanı bulundu.

02.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:12
Adıyaman'da Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu

'ın ilçesinde dönemine ait olduğu değerlendirilen yerleşim alanı bulundu.

İlçeye bağlı Narince beldesi köyü sınırları içerisindeki dağlık alanda Roma dönemine ait yerleşim yeri tespit edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin bölgede incelemelerde bulunduğu, hazırladıkları raporu gerekli çalışmaların başlatılabilmesi için bakanlığa sunduğu öğrenildi.

Ovaya hakim tepe üzerine kurulan yerleşim yerinin yaklaşık 5 hektarlık alana yayıldığı ve duvar kalıntılarının olduğu belirlendi.

Duvar kalıntılarında yapılan incelemede, düzgün olmayan "poligonal" kesme taşların kullanıldığı ve yerleşim alanında yoğun biçimde keramik parçalarının varlığı tespit edildi.

Ayrıca alan içerisinde gözetleme kulesinin temel kalıntıları da bulundu.

Kaynak: AA
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