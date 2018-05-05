Adıyaman'da Robotlar Yarıştı

Adıyaman'da öğrencilerin yaptıkları robotlar 'Robiyaman' yarışmasında mücadele etti.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 9 ilden 102 robotun katıldığı yarışmada kıyasıya mücadele yaşandı. GAP Bölgesinde bulunan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak illerindeki 47 okuldan, 296 öğrenci 102 robot ile yarışmalara katıldı. Çizgi İzleyen, Hızlı Çizgi İzleyen, Temalı ve Tasarla-Çalıştır olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilen yarışmalarda Yenimahalle Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Yarışmaların açılışında konuşan Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, yarışmanın amacından bahsederek, "Öğrencileri teknoloji öğrenimi ve üretimi konusunda teşvik etmek, onların üretkenliğini tetikleyerek problem çözme ve psiko-motor becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine olanak sağlamak,yaşayarak öğrenme yoluyla bilginin kalıcılığını arttırmak, öz güven ve öz saygıyı kazanmalarını hedefliyoruz" dedi.

Kızılkaya ayrıca, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz GAP Bölgesindeki illerin katıldığı robot yarışmasında 9 ilimizden 47 okulumuz, 102 tane robotla katılıyorlar. Dokuz farklı ilimizden çocuklarımız, öğretmenlerimiz bu gün Adıyaman'da buluştular. GAP Bölgesinde ilk defa robot yarışması düzenleniyor. Bu çocukların farklı bir dünyaya ulaşmasını sağlamak, farklı hayallerle yaşamaya devam etmelerini sağlamak istiyoruz. Dünyada teknoloji çok çabuk ilerliyor. Bu teknoloji ilerlemesine bizde Adıyaman ve çevre iller olarak ayak uydurmak zorundayız ve bunun içinde çalışmalar devam ediyor, devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yarışmaların Çizgi İzleyen kategorisinde Gaziantep Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Gölbaşı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi üçüncülüğü eldi etti. Hızlı Çizgi İzleyen kategorisinde ise Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Tasarla Çalıştır kategorisinde Hüsnü Özyeğin Lisesi birinci, Bilgi Anadolu Lisesi ikinci, Esentepe Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Temalı kategorisinde ise Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi birinci, Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi ikinci oldu.

Yarışmaların sonunda dereceye giren okul ve öğrencilere Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı'nın da katıldığı ödül töreninde ödülleri verildi. Yarışmada birinci olan takıma 4 tam altın, ikinciye 4 yarım altın, üçüncüye ise 4 çeyrek altın hediye edildi. - ADIYAMAN