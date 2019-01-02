Adıyaman'da Resmi Kurumlardan Bilgisayar Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

ADIYAMAN'da İl Sağlık Müdürlüğü ve bir okulun bilgisayarını çalan B.K., polis operasyonu ile yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, aynı gün bir okul ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden bilgisayar çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı B.K.'nin yaptığını belirledi. Evine yapılan operasyon ile gözaltına alınan B.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü, evde yapılan aramalarda ise kurumlardan çalınan bilgisayarlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen B.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen bilgisayarlar ise kurumlara teslim edildi.

FOTOGRAFLI - Adıyaman

Kaynak: DHA