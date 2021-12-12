Adıyaman'da refüje çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler
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Adıyaman'da refüje çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da refüje çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Serhat Gazi T. idaresindeki 02 ABK 913 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı polis evi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet P. ile sürücü Serhat Gazi T'nin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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