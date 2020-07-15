Adıyaman'da refüje çarpan aracın sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da refüje çarpan aracın sürücüsü yaralandı.
15.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:23
Adıyaman'da refüje çarpan aracın sürücüsü yaralandı.
Mehmet Dirgen idaresindeki 02 KF 363 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Kazada sürücü Dirgen yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA