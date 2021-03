Adıyaman'da randevusuz aşı uygulaması başladı

Besni İlçe Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşı sırası gelen 65 yaş üstü vatandaşlar için mobil ekipler oluşturulduğunu ve sırası gelen vatandaşların mahallelerindeki belirlenen alanlara giderek aşılarını yaptırabileceğini bildirdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü, randevuya ulaşamayan 65 üstü vatandaşlar için bir uygulama başlattı.

Uygulama kapsamında ilçe merkezinde alanlar belirlenerek aşı sırası gelen vatandaşların randevusuz bir şekilde aşı olabilmelerine imkan sağlandı.

Hayata geçirilen uygulama ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Sağlık Müdür Vekili Doktor Abdurrahman Arpacı, uygulama sayesinde vatandaşların randevusuz olarak aşı olabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Besnimizde aşı olamayan, randevuya ulaşamayan, bir şekilde gelemeyen vatandaşlarımız için bir uygulama başlattık. Uygulama sayesinde vatandaşlarımız randevusuz olarak aşı olabilecek. Bunu 65 yaş üstü vatandaşlarımız için tanımladık. Her mahallemizde muhtarlarımızda görüştük ve aşı olmayan vatandaşlarımızı belirledik. Onları hem ikna etmek hem de aşı olmaları için çabaladık. Müdürlüğümüzce her mahallede bir yer belirledik. Belirli günlerde ve belirli saatlerde vatandaşlarımız oraya gelerek aşılarını olabilirler. Her gün 4 mobil ekibimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. Bunun haricinde köylerimizde aşı çalışmalarını da tamamladık. Bizzat kendim 3 kez bütün köyleri gezdim ve oradaki vatandaşlarımızın aşılama çalışmalarını tamamladık. Şuan ilçe merkezinde çalışmalarımız devam ediyor."

