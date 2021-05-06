ADIYAMAN'DA PTT ŞUBESİ ÖNÜNDE KUYRUK
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ADIYAMAN'DA PTT ŞUBESİ ÖNÜNDE KUYRUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da işlem yaptırmak için PTT şubesine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

ADIYAMAN'da işlem yaptırmak için PTT şubesine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Kentte çok sayıda kişi sabah saatlerinden itibaren çeşitli işlemlerini yapmak üzere Eskisaray Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi önüne geldi. Burada uzun kuyruk oluşturan ve sosyal mesafe kuralını uymayanlara görevliler uyarılarda bulundu. Görevlilerin çağrısı üzerine şube önüne gelen polis ekipleri de sırada bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları için sık sık uyardı.

ADIYAMAN'DA PTT ŞUBESİ ÖNÜNDE KUYRUK
ADIYAMAN'DA PTT ŞUBESİ ÖNÜNDE KUYRUK
ADIYAMAN'DA PTT ŞUBESİ ÖNÜNDE KUYRUK
ADIYAMAN'DA PTT ŞUBESİ ÖNÜNDE KUYRUK
ADIYAMAN'DA PTT ŞUBESİ ÖNÜNDE KUYRUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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1.100 TL'lik yardım parasını almak için tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluşturdular
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