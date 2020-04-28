Adıyaman'da, PTT önünde kilometrelerce kuyruk oluştu Adıyaman'da, PTT önünde kilometrelerce kuyruk oluştuADIYAMAN'da, e-devlet şifresi ile sosyal yardım parası almak ve faturalarını yatırmak isteyenler, PTT önünde kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Adıyaman'da, PTT önünde kilometrelerce kuyruk oluştu

ADIYAMAN'da, e-devlet şifresi ile sosyal yardım parası almak ve faturalarını yatırmak isteyenler, PTT önünde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000'er liralık ödemelerin evlerine getirilmesini beklemeyen, e-devlet şifresi almak isteyen ve aynı zamanda faturalarını yatırmak isteyen vatandaşlar, PTT önünde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşların, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralına uyduğu görülürken, sırası gelenlerin ise ateş ölçümü yapılarak içeriye alındığı gözlendi.

Kaynak: DHA