Adıyaman'da protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı
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Adıyaman'da protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı

Adıyaman'da protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Valiliği tarafından Mimar Sinan Kültür Parkında bayramlaşma töreni düzenlendi.

Adıyaman Valiliği tarafından Mimar Sinan Kültür Parkında bayramlaşma töreni düzenlendi.

Gerçekleşen bayramlaşma programına toplumun çeşitli kesimlerinden katılım oldu. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kurum müdürleri, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, "Kurban cömertliğin belirtisidir, paylaşmanın belirtisidir. Ben Müslüman aleminin Kurban Bayramını kutluyorum" dedi.

Daha sonra konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise, "Bir salgın gölgesinde bayramlaşıyoruz. Pandemi dolayısıyla geçmiş dönemlerde bayramlaşma törenleri gerçekleştirememiştik. Bugün pandeminin gölgesinde bayramı idrak ediyoruz. Bayramlar birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolüdür. Buradan bütün Adıyamanlı hemşehrilerimin ve İslam aleminin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, "Geçen yıl pandeminden dolayı bayramlaşma yapılamadı. Vatandaşlarımızdan ricamız bu bayramlaşmayı yaparken daha dikkatli olmalıyız. Bizim içn en önemli konu sağlıktır. Bu pandemi sürecinde de sağlık anlamında çok önemli iler yaptık. Kurban Bayramı paylaşmaktır. Ben bu vesileyle herkesin Kurban Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına birlik ve beraberlik mesajlarıyla başlayan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, "Pandemiden dolayı son 1 yıldır bayram kutlayamıyor ve bir araya gelemiyoruz. Bayramlar bir araya gelinen, neşenin, sevincin paylaşıldığı günlerdir. İnşallah bu virüs belasından biran önce kurtuluruz. Pandemi önlemlerine kesinlikle uymamız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman'da protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı
Adıyaman'da protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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