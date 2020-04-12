Adıyaman'da polisten lokumlu uygulama ADIYAMAN'da, polis tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarda sürücülere lokum dağıtılarak uyarılarda bulunuluyor.

ADIYAMAN'da, polis tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarda sürücülere lokum dağıtılarak uyarılarda bulunuluyor.Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş ve çıkış noktalarında oluşturdukları uygulama noktalarında, araçlarda bulunanların kimlik bilgisi sorgulaması yapılıyor ve koronavirüs salgınına ilişkin bilgilendiriliyor. Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de uygulama noktalarını ziyaret ederek polislerle sohbet etti ve durdurulan araç sürücülerine lokum ikramında bulundu. Uygulama noktalarında İl Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından da araçta bulunan sürücüler ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı. Bu arada karantinada olması gereken ismi öğrenilemeyen bir kadın ise polis ekipleri tarafından uyarılarak evine götürüldü.

Kaynak: DHA