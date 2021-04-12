Adıyaman'da hareketli dakikalar...Dur ihtarına uymayan silahlı şahıs polis ekiplerini alarma geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman'da hareketli dakikalar...Dur ihtarına uymayan silahlı şahıs polis ekiplerini alarma geçti

İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da hareketli dakikalar.

Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı

Adıyaman'da hareketli dakikalar...Dur ihtarına uymayan silahlı şahıs polis ekiplerini alarma geçti

Özel harekat ve asayiş ekipleri elleri tetikte bekledi

ADIYAMAN - Adıyaman'da polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan ve içerisinde silah olduğu öğrenilen otomobil emniyet ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, yakınlarına silahla intihar edeceğini söyleyerek kent merkezinden Kahta ilçesine giden ve burada da polis ekiplerini görünce yeniden Adıyaman merkeze doğru ilerleyen 34 plakalı bir otomobilin ihbarını alan polis ekipleri, şehirlerarası otogar önünde uygulama noktası oluşturdu. Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı uygulamada aracın kaçma ihtimaline karşı kapanla hazır beklenildi.

Polis ekipleri çatışma durumuna karşıda elleri tetikte bekleyerek önlem aldı. Polis ekipleri, yoldan geçen araçların geçişlerini ise tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı. Kahta ilçesinden Adıyaman' merkeze doğru ilerlediği belirtilen aracın köy yollarına girme ihtimaline karşı da yolda da devriye görevi yapıldı. Dakikalarca süren bekleme görevinde aracın izine rastlanılmayınca polis ekipleri bulundukları yerden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da hareketli dakikalar...Dur ihtarına uymayan silahlı şahıs polis ekiplerini alarma geçti
Adıyaman'da hareketli dakikalar...Dur ihtarına uymayan silahlı şahıs polis ekiplerini alarma geçti
Adıyaman'da hareketli dakikalar...Dur ihtarına uymayan silahlı şahıs polis ekiplerini alarma geçti
Adıyaman'da hareketli dakikalar...Dur ihtarına uymayan silahlı şahıs polis ekiplerini alarma geçti
Adıyaman'da hareketli dakikalar...Dur ihtarına uymayan silahlı şahıs polis ekiplerini alarma geçti
Adıyaman'da hareketli dakikalar...Dur ihtarına uymayan silahlı şahıs polis ekiplerini alarma geçti
Adıyaman'da hareketli dakikalar...Dur ihtarına uymayan silahlı şahıs polis ekiplerini alarma geçti
Adıyaman'da hareketli dakikalar...Dur ihtarına uymayan silahlı şahıs polis ekiplerini alarma geçti
Adıyaman'da hareketli dakikalar...Dur ihtarına uymayan silahlı şahıs polis ekiplerini alarma geçti
Adıyaman'da hareketli dakikalar...Dur ihtarına uymayan silahlı şahıs polis ekiplerini alarma geçti
Adıyaman'da hareketli dakikalar...Dur ihtarına uymayan silahlı şahıs polis ekiplerini alarma geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Burak Deniz Burcu Biricik Murat Yıldırım
Spor Diego Abdullah Avcı Ali Palabıyık Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adıyaman'da hareketli dakikalar...Dur ihtarına uymayan silahlı şahıs polis ekiplerini alarma geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 15:57:03. #1.15#
title