Adıyaman'da polis ekiplerinden 8 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
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Adıyaman'da polis ekiplerinden 8 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

20.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:15
Adıyaman'da polis ekiplerinden 8 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Adıyaman'da polis ekipleri, 8 yaşındaki Bilal Emin Sucu'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Adıyaman'da polis ekipleri, 8 yaşındaki Bilal Emin Sucu'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Suat Sucu, 155'i arayarak oğlu Bilal Emin Sucu'nun polisleri çok sevdiğini, doğum gününü onlarla kutlamak istediğini söyledi.

Babanın isteğini geri çevirmeyen ekipler, pasta alarak Sucu ailesinin evine gitti.

Ekipler, doğum gününü kutladıkları çocuğu polis arabası hediye etti, daha sonra motosikletle mahallede tur attırdı.

Baba Abdurrahman Suat Sucu, gazetecilere, "Oğlumun doğum günü olduğunu polis ekiplerine bildirdim. Onlar da bizi kırmadı. Çocuğum çok mutlu oldu. Allah da polisleri sevindirsin. Gerçekten çok mutluyum." dedi.

Bilal Emin Sucu da sevincini paylaşarak, polis olmak istediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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