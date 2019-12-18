Adıyaman'da polis ekipleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
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Adıyaman'da polis ekipleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli "Yunus" timleri, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:58
Adıyaman'da polis ekipleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliğinde görevli "Yunus" timleri, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yunus ekipleri, AA'nın çeşitli kategorilerde oylamaya sunulan fotoğraflarına oy verdi.

AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alan ekipler, daha sonra , yaşam ve kategorilerinde fotoğrafları oyladı.

Yunus ekiplerinden polis memuru Serkan Yavuz, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafı seçti.

Kaynak: AA
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