Son dakika haber | ADIYAMAN'DA PKK'YA FİNANS SAĞLAYAN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Haberler
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Son dakika haber | ADIYAMAN'DA PKK'YA FİNANS SAĞLAYAN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü Pkk'ya finans desteği sağladığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Gökçay ve Çatalaağaç köylerinde terör örgütü PKK'ya üye oldukları ve finans desteği sağladıkları tespit edilen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda A.R.T. ve C.Ç., gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber | ADIYAMAN'DA PKK'YA FİNANS SAĞLAYAN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Son dakika haber | ADIYAMAN'DA PKK'YA FİNANS SAĞLAYAN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Son dakika haber | ADIYAMAN'DA PKK'YA FİNANS SAĞLAYAN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Son dakika haber | ADIYAMAN'DA PKK'YA FİNANS SAĞLAYAN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | ADIYAMAN'DA PKK'YA FİNANS SAĞLAYAN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Haberler
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