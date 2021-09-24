Adıyaman'da PKK'ya finans sağlayan 2 kişiye gözaltı - Haberler
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Adıyaman'da PKK'ya finans sağlayan 2 kişiye gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
Adıyaman'da PKK'ya finans sağlayan 2 kişiye gözaltı

ADIYAMAN'da terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finans desteği sağlandığı iddiasıyla 2 adrese operasyon düzenledi. Çeşitli dokümanlar ile dijital materyallerin ele geçirildiği adreslerdeki Y.E. ile K.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Adıyaman'da PKK'ya finans sağlayan 2 kişiye gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adıyaman'da PKK'ya finans sağlayan 2 kişiye gözaltı - Haberler
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