Adıyaman'da PKK'ya finans sağlayan 2 kişiye gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
ADIYAMAN'da terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finans desteği sağlandığı iddiasıyla 2 adrese operasyon düzenledi. Çeşitli dokümanlar ile dijital materyallerin ele geçirildiği adreslerdeki Y.E. ile K.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.