Adıyaman'da PKK üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı, Mahir Alan - Güncel
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ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK üyelerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.K. ve H.G., gözaltına alındı. 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel