Adıyaman'da PKK üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK üyelerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.K. ve H.G., gözaltına alındı. 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.