Adıyaman'da PKK üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Adıyaman'da PKK üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı, Mahir Alan - Güncel
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Adıyaman'da PKK üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı

ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK üyelerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.K. ve H.G., gözaltına alındı. 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Adıyaman, Jandarma, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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