ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU: 1 GÖZALTI - Haberler

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ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU: 1 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü üyelerine yönelik sürdürülen operasyonda, PKK üyesi olduğu belirlenen H.G.'nin adresine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan H.G., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU: 1 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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