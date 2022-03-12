ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU: 1 GÖZALTI

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü üyelerine yönelik sürdürülen operasyonda, PKK üyesi olduğu belirlenen H.G.'nin adresine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan H.G., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel