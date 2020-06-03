Adıyaman'da PKK/KCK propagandasına 1 gözaltı ADIYAMAN'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında arama kararı olan Ç.K., gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında arama kararı olan Ç.K., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Ç.K.'nin adresini tespit etti. Ekipler, bugün sabah saatlerinde yaptığı operasyon ile Ç.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Kaynak: DHA