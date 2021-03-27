ADIYAMAN Adıyaman'da PKK/KCK operasyonuna 2 tutuklama

Adıyaman'da PKK/KCK operasyonuna 2 tutuklamaADIYAMAN'da, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Adıyaman'da PKK/KCK operasyonuna 2 tutuklama

ADIYAMAN'da, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen 3 ayrı adrese yapılan baskınlarda A.E., M.Ş.E ve A.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ve tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.E. ve M.Ş.E. tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı