Adıyaman'da Piknik Ateşi Ormanı Tehlikeye Soktu

Adıyaman'da Piknik Ateşi Ormanı Tehlikeye Soktu
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Adıyaman Merkez'de bir piknik ateşinin söndürülmeden bırakılması, duyarlı vatandaşlar tarafından son anda fark edilerek söndürüldü. Olay, orman yangını riskine ve bilinçsiz davranışların doğaya ve insan yaşamına olan tehditine dikkat çekti.

Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde yakılan ve söndürülmeden bırakılan ateş, şans eseri bölgeye daha sonra gelen duyarlı vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Adıyaman Merkez'de bulunan Ali Dağı Mesire Alanı'nda yaşanan sorumsuzluk, az kalsın büyük bir orman yangınına yol açıyordu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yaktığı piknik ateşi, söndürülmeden bırakıldı. Söndürülmeden bırakılan ateş, şans eseri bölgeye daha sonra gelen duyarlı vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Bu kadarına da "Pes" dedirten olayda, ormanın tam ortasında yakılan ateşin öylece bırakılarak gidilmesi, insan hayatını ve doğayı hiçe sayan bir vurdumduymazlık örneği olarak kayıtlara geçti. Sıcak yaz günlerinde, tek bir kıvılcımın koca bir ormanı küle çevirdiği herkesin malumuyken, bu umursamazlık pes dedirtti.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar duruma tepki göstererek, "Biz artık her yaz aynı korkuyu yaşamak istemiyoruz. Ormanları korumak hepimizin görevi. Bu nasıl bir bilinçsizliktir? Ateş yakıyorsan söndür kardeşim. Geride doğayı, insanları tehlikeye atıp nasıl gidiyorsun. Yetkililerden bu tür sorumsuzluklara karşı denetimlerin artırılmasını ve caydırıcı cezaların uygulanmasını istiyoruz. Ali Dağı gibi güzide doğa alanlarının birkaç kendini bilmez yüzünden kül olmasına ramak kalmıştı ki Allah'tan ateşi fark ettik.

Bir anlık ihmal, geri dönülmez felaketlere yol açabilir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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