Adıyaman'da Petrol Caddesi'ne istinat duvarı örülüyor Adıyaman Belediyesi, Petrol Caddesi'nde toprak kayma riski bulunan bölgeye istinat duvarı örüyor.

Adıyaman Belediyesi, Petrol Caddesi'nde

toprak kayma riski bulunan bölgeye istinat duvarı örüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, daha önce yol genişletme çalışması yapılan Atatürk Bulvarı ile Petrol Caddesi bağlantısının bulunduğu noktada taş duvarın yükseldiği belirtildi.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, iş makinelerinin de kullanıldığı, bir

yandan kazı yapılırken, diğer yandan duvar örüldüğü ifade edildi.

Şehrin en önemli arterlerinden Petrol Caddesi'nin sürücüler açısından çok daha

güvenilir hale getirilmesi için çaba harcandığı kaydedilen açıklamada, "Bu

çalışmalarımızı, kış aylarında yaşanması muhtemel toprak kaymalarını önlemek amacıyla

yapıyoruz. Mevcut güzergahta daha önce istimlak işlemleri gerçekleştirdik ve akabinde

caddeyi genişlettik. Bu aralar, toprak kayma riskinin bulunduğu bölgede, yol kenarına 60 metre

uzunluğunda, 4 metre yüksekliğinde istinat duvarı oluşturuyoruz. Çalışmalarımızı kısa sürede

tamamlayıp, hizmete sunacağız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA