Adıyaman'da pazarcıların bıçaklı kavgası: 1 yaralı
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Adıyaman'da pazarcıların bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Adıyaman'da, pazarcılar arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

27.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:44
Adıyaman'da pazarcıların bıçaklı kavgası: 1 yaralı

'da, pazarcılar arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarcılar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla Mehmet Çakmak, yaralandı. Çakmak, ihbar üzerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Çakmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Çakmak'ı bıçaklayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA
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