Adıyaman'da patoz dehşeti

Adıyaman'da patoz dehşeti

Adıyaman'ın Tut ilçesinde kolunu patoz makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti.

Adıyaman'da patoz dehşeti

Adıyaman'ın Tut ilçesinde kolunu patoz makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tut ilçesine bağlı Kaşlıca köyünde yaşayan ve burada patoz makinesine kolunu kaptıran 20 yaşındaki Bülent Gültekin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gültekin, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Bülent Gültekin, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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