Adıyaman'da patates hasadına başlandı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde patates hasadına başlandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde patates hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Zeytin köyündeki hasatta gazetecilere, son dönemde kentte patates yetiştiriciliğine ilginin arttığını söyledi.

Söz konusu tarladaki çiftçinin 250 dekar alanda patates üretimi yaptığını anlatan Kıyas, "Ürünün tarlada verimi gayet güzel. Adıyaman, patates sanayisinin yeni gözdesi olabilir. Buradaki çiftçimiz geçen yıl da 100 dönüm alanda patates yetiştirmişti. Bu yıl da 250 dönüm alanda patates yetiştiriciliği yapıyor. Bu yıl buradan bin ton verim bekliyoruz." dedi.

Kıyas, daha önce köydeki tarım işçilerinin çalışmak için başka illere gittiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu yıl ise kadınlar artık kendi tarlalarında çalışıyor. Kendi emekleriyle para kazanıyor. Bu bizim açımızdan önemli. Adıyaman tarım işçisi açısından sürekli göç veren bir il. Bu tarz üretimlerle göç duracak. Gelecek yıllarda patates üretim alanlarında bir artış bekliyoruz. Buradaki patates ekilişi daha çok cips ve parmak patates olarak yetişiyor ve sanayiye gidiyor. Üretim sözleşmeli model ile çiftçimiz çalışmaktadır. Kent genelinde şu anda 4 bin dekar alanda patates yetiştiriciliği yapılıyor, yaklaşık 10 bin ton verim bekliyoruz."

Çiftçi Hamdi Çiçek ise yaklaşık 15 yıl tarım işleriyle uğraştığını anlatarak, "Geçen yıl deneme olarak 100 dönüm alanda patates ekmiştim ve başarılı oldu. Bu yıl 250 dönüm alanda patates ektim. Yetiştirdiğim patatesleri Konya'ya göndereceğim. Orada sanayide işlenip cips olarak satışa sunulacak." diye konuştu.

Tarım işçisi Bedriye Öngünç ise sabah erken saatlerde tarlaya çalışmaya geldiğini belirterek, günlük 70 lira yevmiye aldığını, kazancı ile ailesinin geçimine katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA