Adıyaman'da park kavgası: 1 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
22.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:32
Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde park eden sürücü ile şehir için minibüs şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan M.V. 112 Acil servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavgaya karıştığı ileri sürülen 2 kişi polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA