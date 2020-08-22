Adıyaman'da park kavgası: 1 yaralı Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde park eden sürücü ile şehir için minibüs şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan M.V. 112 Acil servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı ileri sürülen 2 kişi polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA