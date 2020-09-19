Adıyaman'da park halindeki araçta yangın çıktı
Adıyaman'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı.
19.09.2020 21:51 | Son Güncelleme: 19.09.2020 21:54
Adıyaman'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki Bilal Demiralp'a ait 34 ARH 23 plakalı hafif ticari araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.
Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Araç kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA