ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

Kapılar koçbaşıyla kırılıp içeriye girildi

ADIYAMAN - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarını hızla devam ettiren Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi 25130 Sokak içerisinde ikamet eden N.K., isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Özel harekat destekli yapılan operasyonda ikametin kapısı koçbaşıyla kırılarak eve girildi. Narkotik köpeğinin de yer aldığı operasyonda bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Öte yandan olayla ilgili olarak N.K., isimli şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.